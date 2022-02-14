雲林縣麥寮鄉立幼兒園去年12月傳出不當管教，2名老師疑似拿鐵尺體罰幼兒，園長發現後通知縣教育處調查，結果認定不當管教案不成立，但園長因而調非主管職務，2名老師也停職，園長與老師均表示將再申訴，引發地方議論。

麥寮鄉立幼兒園廖姓園長從監視錄影帶發現2名老師疑似拿鐵尺對幼兒體罰，通報鄉公所與縣教育處調查，今年1月教育處調查小組的調查結果出爐，認為老師雖有用鐵尺輕拍或短暫罰站幼兒，但家長均表示幼兒身上無傷痕、無身心受創及老師無不當對待幼兒。

縣教育處處長邱孝文表示，教育處接獲通報後，立即組成調查小組深入了解，訪問家長、幼兒等當事人，結果家長都說孩子沒有受虐情況，孩子也說老師並沒有打人，本案經調查後，沒有實證顯示老師不當管教，因此難認定成立不當管教案。

麥寮鄉長蔡長昆說，園長相當用心經營幼兒園，雖然有人反映過於嚴格，但幼兒園的進步有目共睹，他全力支持園長。不過地方有不少人為2名老師叫屈，引發地方爭議，他為此先將園長調離現職，2名老師則停職中，日後再討論是否復職。

此案也引發地方民眾爭議，園長與老師各有支持聲音，有人認為園長依規定通報不當管教案，結果卻因地方人士的壓力而遭調離現職，非常冤枉。有人覺得園長過於嚴苛，未查明清處即檢舉，對老師並不公平，雙方各說各話。