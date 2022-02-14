雖然聯準會升息已在市場預期之內，但美國公布一月份最新的通膨率高達7.5％，不但創下近40年以來的新高，也促使聯準會在上週五(2月11日)發布通知，決定在2月14日召開臨時會議討論未來的利率變化。受此影響，美股指數再度陷入震盪，但從資金流向的角度來看，外資在這時候反而大舉買進亞洲股票資產，就連多數東協各國股市也出現許久不見的淨流入現象。

根據統計，在前一週的全面賣超之後，外資在上週反而全面買進東北亞股市，大陸、韓國與台灣股市在上週分別吸引了16.90億美元、3.02億美元與6.71億美元的外資買超，然在這些市場當中，僅有台股大盤指數大漲3.60％回應，大陸與韓國股市則維持在平盤附近。

特別的是，東協各國股市則迎來了許久不見的淨流入。泰國股市單週就吸引了12.85億美元的淨流入，金額甚至還遠在台灣與韓國股市之上；印尼、馬來西亞與菲律賓也分別吸引了5.32億美元、1.40億美元與1.12億美元的外資買超。印度則繼續成為外資今年來在亞股撤資的主要對象，從2022開年至今，累計已有58.92億美元的資金從印度股市流出。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，美國在上週四(2/10)公布最新的CPI數字高達7.5％，不但是近40年以來的新高，也是連續第九個月CPI漲幅超過5％，而且漲幅還在加速中，可見儘管採取了些許措施，但美國的通膨始終無法降溫，所以市場也開始預期聯準會提早升息的可能性。而在同一時間，美國情報單位也指出俄羅斯可能在2月16日入侵烏克蘭，這也使得美股投資人恐慌情緒大增，導致大盤指數在上週四之後連續兩天下跌，累計跌幅達3.71％。

不過，林雅慧指出，雖然市場已經開始猜測聯準會在今年的升息幅度可能大於預期，但就算如此，美國的資金環境也只是從「極度寬鬆」轉為「相對寬鬆」而已，資金結構並未發生根本性的扭轉；再加上多數企業在去年第四季的財報數字也優於預期，所以就算資金環境不再像過去那樣寬鬆，但企業獲利仍可帶動風險性資產持續向上。

根據美國散戶投資人調查顯示，在一月底時看空未來6個月股市的比例，已超出看多者達近30％，看空比例創下近兩年的新高。不過根據歷史數據顯示，當投資人陷入極度悲觀的投資情緒時(淨看多比例小於負20％)，往往是股價修正後的相對低點。

林雅慧表示，亞洲股市今年來的表現仍明顯優於美國與歐洲，而且過去五週以來資金也陸續撤出債券基金，顯示市場對聯準會的升息預期加速，資金仍會轉向具有企業獲利支撐的股票資產。高股息股票與新興市場股與景氣連動較高，所以在景氣加速升溫、以及聯準會升息進行時，這些資產可憑藉價格相對低廉、以及具備股息誘因的優勢，成為吸引資金買進的標的。

摩根資產管理表示，目前亞洲企業股利率超過3％的企業高達249家，歐洲也有122家，MSCI歐洲高股息指數在今年來(截至2月10日)的漲幅甚至還達4.30％，倘若截至2月11日，MSCI東協指數上漲4.1％、MSCI新興市場指數上漲0.7％、MSCI中國指數上漲0.4％；但反觀MSCI全球股票指數與MSCI美國指數，卻分別下跌4.37％與7.7％，顯示在通膨走揚與升息預期擴大的期間，高股息股票與新興市場股票的受惠更大，投資人也可留意此一趨勢。