蔡政府日前宣布解禁日本福島5縣市食品，引發各界討論。根據一份最新民調顯示，整體而言，目前有44%民眾贊成開放福島食品，不贊成的民眾則為45%；同時，開放福島食品進口後，總統蔡英文的滿意度為46%，不滿意度則為34%。

TVBS民調中心今天公布的最新民調顯示，贊成開放福島食品的民眾由13%增至44%，不贊成者則由73%減至45%，另外有12%民眾沒表示明確意見。民調交叉分析顯示，民進黨認同者贊成開放比例由20%增加至 80%；中立選民贊成也由 9%增至 40%，不贊成由 73%減至 46%；國民黨認同者不贊成比例仍多達 79%，只有 16%贊成開放。

同時，此次民調也顯示，蔡總統滿意度為46%，較上次調查增加 5個百分點，不滿意為34%，另外有20%民眾沒意見。至於民眾對政府依據 3 原則、3 配套保障食安有沒有信心？有48%民眾表示沒信心，44%有信心，8%沒意見。另外，有61%民眾認為政府的溝通及說明不夠，24%認為夠，15%沒意見。

對於開放福島食品進口有助台灣加入CPTPP，44%民眾認為有幫助，30%認為沒幫助，26%沒意見。福島等地食品購買意願的部分，有55%民眾表示不會購買，會購買的有31%，10%不一定購買；有49%民眾不擔心未來可能買到福島等地食品，46%表示擔心，6%未表示明確意見。

此外，針對福島食品開放進口，國民黨立法院黨團提出5要求、6主張，強調比照韓國做法，禁止進口風險較高的產品，包含水產品、乳製品、嬰幼兒製品，國民黨團總召曾銘宗表示，食安沒有顏色，希望蔡政府不要泛政治化，目的希望確保全民健康，「最卑微的要求」是比照韓國標準。