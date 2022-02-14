台中市府重大建設到位，帶動地方發展，加上台糖園區活化更新，台糖看好商機，將釋出東區商業區招商，該3筆土地緊臨捷運藍線幹道進德路，距離台中車站1公里，銜接台74線快速道路，吸引很多業者，連北部財團者都來問津。

位在東區的帝國糖廠台中營業所搭配星泉湖美景成為打卡新亮點，湖濱公園內戲水野鴨、覓食白鷺鷥，吸引許多專業攝影師、IG網紅、拍婚紗新人取景，也是文青必訪景點。

台糖公司表示，將釋出台中東區商業區及埔里福興溫泉區大面積土地，在台糖廠台中營業所舉辦招商說明會，預計釋出3筆台中糖廠商業區土地，屬第二之一種商業區土地面積約為2.67公頃，屬第三之一種商業區土地面積約為0.66公頃。

台糖指出，該3筆土地皆緊臨捷運藍線主要幹道進德路，是台中東區交通樞紐的精華地段，且該區域有三井LALAPORT購物中心及住商大樓等大型開發案進駐，自然湖景公園，極具發展商辦、旅宿、百貨商場及休閒娛樂的潛力。

此外，埔里福興溫泉區釋出的土地位處旅館區及商店服務區，面積共約6.7公頃，台糖將採設定地上權方式公開招商。

台糖表示，埔里福興溫泉區為台糖配合南投縣政府重建廬山溫泉政策而開發，位處埔里交流道北側、投76線福興路上，全區面積總計55.6公頃，台糖釋出的土地可供興建旅館、飯店、特色賣店及地方農產品販售使用。

台糖18日下午將於台中帝國糖廠台中營業所冶糖餐廳辦理招商說明會，很多產業對疫情漸穩定，市場投資需求增多，吸引不少財團有意投資進駐。