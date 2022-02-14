台東縣消費性服務業推廣協會理事長荊忠良，長期在台東推廣餐飲、咖啡等認證考照，培養新住民及原住民一技之長，並從中培養台東的證照師資，學員考取證照都超過7成以上，成果豐碩。

刑忠良表示，台東各類技能證照師資非常欠缺，即使有的話，也都年齡層偏高，他成立了「消費性服務業推廣協會」與「原住民職能培訓協會」，希望能提升台東鄉親證照擁有率，進而培訓種子教師，同時符合食品安全法，除了可以增加就業競爭力以外，更讓遊客有保障，為台東的觀光加分。

刑忠良指出， 消費協會成立10年以來，輔導新住民姊妹在飲品、麵食、麵包與咖啡各類證照的考取，學員考照通過都達7成以上，兩年前成立原住民培訓協會，培養原住民考取飲料丙級證照考照率高達100％，咖啡師調製技巧認證通過率達72％，今年更進階辦理原住民調酒乙級課程與培養出數位的原住民講師，成果相當豐碩。

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