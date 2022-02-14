因應疫情，國內強制落地航班旅客均須唾液採檢，不過有民眾反映，檢測站的密閉空間不到1坪，在空氣不流通的情況下，恐增加傳染風險，感染科醫師也認為，確實有傳染疑慮，有專家提醒，在做相關採檢時應注意4件事，以增加防護力。

大陸陝西西安市1月初曾爆發大規模感染，當局立即封城，並執行「一日一核酸」採檢，不過近期發現，西安市確診者中，竟有超過一半是在採檢過程中被感染，為了避免類似事件發生，有專家建議採檢時需謹慎下列4件事：

一、前面的受測者結束後不要立即上前，更不能馬上取下口罩張嘴等候採檢。應該在保持安全距離的基礎上，等醫生完成雙手消毒，拿出新的採檢棉棒後，迅速上前脫下口罩張嘴採樣，採樣時應暫停呼吸，採檢結束後立刻戴好口罩 。

二、不要用手直接接觸醫護人員操作台上的物品，更不要把鑰匙、手機、身份證這類物品寄放在檯面上。

三、一定要避免採檢結束馬上到旁邊找垃圾桶吐口水，此舉非常危險，是病毒感染的主要途徑。醫護人員的採檢棉棒是無菌的，測試後產生唾液也是正常現象，唾液可直接吞嚥沒有問題。

四、採樣結束後，應立即用肥皂或洗手液仔細洗手。

針對民眾反映松機吐口水採檢站，恐引發傳染疑慮，中央流行疫情指揮中心澄清表示，唾液採檢區採獨立空調，設置前已由傳染病防治專家現場指導空間配置、通風狀況及感染控制措施，採檢結束後，採檢室也會立即啟動紫外線自動定時消毒，隨後檢疫人員再以酒精進行桌面及牆面擦拭清消。為避免旅客的疑慮及誤解，後續松山機場將於採檢區域張貼明顯告示，說明相關感控及清消作業。