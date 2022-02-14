勞動力發展署中彰投分署為協助在職勞工職能提升，新年度推出「產業人才投資方案」課程已陸續上線，今年上半年預計開辦超過400個在職進修課，補助在職勞工最高3年7萬的訓練費用，打造多元化在職訓練。

「產業人才投資方案」課程包含綠能建築、智慧機械、AI應用、金工設計、餐飲烘焙等，從入門基礎到實務進階應用班，打造多元化在職訓練，補助在職勞工最高3年7萬的訓練費用，精進勞工職能也為未來產業轉型升級，提前儲備更多的能量。

中彰投分署長林淑媛表示，該分署辦理「產業人才投資方案」，每年都開設數百堂在職進修課程，勞工透過該方案的在職進修課程，除增加自我價值、提升職能還能跟上產業脈動，而政府提供的80％-100％的訓練補助，也能有效降低在職勞工的進修負擔。

「產業人才投資方案」結訓學員黃小姐本身從事金融業，家裡經營超過25年在地傳統裱框店，因為電商網路的崛起讓實體店面的生意長期受到影響，黃小姐認為網路數位是未來行銷趨勢。

她報名參加「AI應用入門-數位行銷與網店經營管理班」，訓後成功的運用Linker網路數位行銷讓更多人接觸到傳統美工與精湛的裱框技術，黃小姐在網路展售手工藝框品和各式書畫藝品。

「運用數位技巧將傳統工藝製作技術以網路現場呈現」，她成功將裱框老店轉型為裱框藝術中心，另將在社群網站上舉行網店展售會，透過所學數位行銷方式拓展知名度，讓傳統老店展開新生命。