麗彤生醫（6539）1月合併營收1.94億元，繼去年11月合併營收1.92億元，再創歷史新高，交出月增6％、年增7％佳績。展望今年，大健康顏值經濟需求增溫，公司憑藉品牌、產品與行銷實力，搶攻美容服務與保健、保養品市場，力拚全年合併營收雙位數成長。

董事長張麗綺表示，2021年麗彤繳出全年合併營收18.3億元，雖營收年成長幅度不大，然公司去年面臨疫情考驗，透過調整產品銷售結構，強化廣告投放效益，以及隨著新品與美容服務下半年回溫，全年營運表現可期。今年開春，大健康美麗的需求仍持續旺盛，特別是農曆春節前，美容服務有感回升，繳出1月合併營收1.94億元，公司上半年將陸續推出新品，為營收增添成長新引擎。

展望全年，麗彤為擴大品牌流量池，將持續以新創的行銷思維，增加穩固的會員，並提升品牌力，將服務擴展到高端市場，隨著新竹、高雄等DV皮膚管理中心落成與擴大營運，公司憑藉產品競爭優勢，品牌口碑推廣，與完整銷售通路，力拼全年合併營收雙位數成長。