益安生醫（6499）受惠認列來自Terumo Corporation(TSE:4543)650萬美元里程金，帶動一月營收達1.82億元，年增5059.23%。依照該授權合約協議，該產品後續尚有里程金共計2000萬美元可陸續收取。

益安是在2018年3月，將大口徑心導管術後止血裝置以5000萬美授權Terumo Corporation子公司Terumo。其中2000萬美元已入帳，剩下的3000萬美元，因新冠疫情延宕開發進度，而重新增補合約協議。

Cross-Seal已於2021年12月接獲美國FDA通知取得「PMA可予上市核准信函」(PMA Approvable Letter)後，Terumo已於1月按約支付650萬美元里程金。依照產品開發時程，雙方將持續進行FDA實地查核相關工作，並完成次世代產品設計驗證，以送出次世代產品上市許可為主要目標，合約後續尚有里程金共計2000萬美元可陸續收取。

因應近年高階醫材代工版圖快速變化，心腦血管微創介入手術蓬勃發展所產生的龐大商機，益安去年底正式成立子公司益興生醫，積極進軍高階醫材委託開發及代工製造(CDMO)事業。新事業體於1月底順利通過新北市寶高智慧產業園區評選，近期將正式進駐北台灣智慧科技產業園區重鎮，打造高階醫材委託開發及代工量產基地，以高利基的高階醫材重要零組件設計製造及最終產品組裝為核心事業，搶攻逾700億美元的高階醫材CDMO版圖。

益興生醫100%持有之美國子公司MediBalloon Inc.，專攻特殊醫療球囊設計，近期亦將擴充在美國加州之研發及生產量能以服務客戶，並陸續展開將高階醫療球囊設計、開發、組裝、塗層等核心技術移轉至台灣之相關工作，未來將採「美國接單、台灣量產」的模式，由美國團隊就近服務國際一線客戶，並由台灣接應強勁的放量生產需求，以最有效的資源，提供歐美國際醫療大廠垂直整合的一站式服務。

益安生醫董事長暨總經理張有德表示，2022年集團隨著良性攝護腺肥大微創治療醫材UroCross及主動脈修復醫材Duett將各自展開臨床試驗，專案價值陸續浮現，新事業體「益興生醫」亦如火如荼的進行，期待將高階醫材代工這項高技術門檻、高獲利及高需求的量產機會引進台灣，除帶動周邊產業供應鏈外，對於研發本業亦可產生綜效，為集團長遠發展挹注穩定獲利。