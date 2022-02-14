染疫新北設計師北市足跡再＋1 到過誠品台大店 19:282022/02/14 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市衛生局今新增新北設計師案19665足跡。圖為誠品台大店。（擷取自google map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市衛生局公布案19665足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局今新增新北設計師案19665足跡，衛生局指出，昨日就初步疫調，先予公告足跡，後續疫調後更新水準書局及AMOUTER戶外用品店離開時間，並新增誠品台大店足跡。 中央流行疫情指揮中心13日公布1例新北市設計師（案19665）確診為陽性，Ct值16，病毒量偏高，北市衛生局今再新增個案足跡，而誠品台大店已通知清消及評估風險對象。 新北確診設計師到台中拜訪客戶 匡列5人PCR結果出爐 新北設計師南部過年染疫 匡列15人採驗結果出爐 #設計師 #誠品 #台大 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 扯謊「過年都在家」 砂石車司機慘了 高市府公布足跡 15:042022/02/12 生活 新北＋7 明起2校停課採線上教學 全校師生發快篩 15:292022/02/13 生活 5姊妹家族群聚住新北大姊兒中鏢 在信義區工作 採檢67人結果出爐 15:532022/02/12 生活 新北設計師3天北市足跡曝光 到大安區書局、餐廳 20:072022/02/13 生活 離奇！紅茶店員工染疫 父是高雄港司機4採陰 15:032022/02/14 生活 日翊、農家樂足跡重疊 將驗血清抗體 04:102022/02/13 焦點要聞 「建中郭雪芙」親揭外號由來 致歉：我不該這麼不要臉 08:072022/02/14 生活 新北本土＋3 手搖飲店員去過高雄大寮 04:102022/02/12 焦點要聞 桃園＋1 最新足跡曝 桃機清潔工去過八德這家小七 15:422022/02/13 生活 高雄確診者現北市足跡 曾赴吉松日本料理、搭高鐵回左營 16:082022/02/14 生活 大陸人看台灣》線上交換課程，上到就是賺到！ 00:172022/02/13 兩岸徵文 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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