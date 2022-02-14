北市衛生局公布案19665足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局今新增新北設計師案19665足跡，衛生局指出，昨日就初步疫調，先予公告足跡，後續疫調後更新水準書局及AMOUTER戶外用品店離開時間，並新增誠品台大店足跡。

中央流行疫情指揮中心13日公布1例新北市設計師（案19665）確診為陽性，Ct值16，病毒量偏高，北市衛生局今再新增個案足跡，而誠品台大店已通知清消及評估風險對象。