新北市保安大隊第二中隊女警許恬恬，2月7日凌晨於板橋執行路檢勤務逮獲通緝犯，同日晚間在三重區巡邏又抓到一名神情慌張的女毒犯，一天內連抓兩嫌犯。年僅30歲的她，不僅工作認真，長相甜美有氣質，連同仁都讚譽有加。

2月7日凌晨1時許，許姓女警與同仁在新北市板橋區光復橋執行路檢勤務時，發現一輛行跡可疑轎車，許員揮手示意攔停，輸入車牌發現車主是台北地檢發布的詐欺通緝犯，查看車內眼尖發現通緝犯男子坐在副駕駛座，隨即將他逮捕歸案。

同日晚間8時許，許姓女警在三重區巡邏行經自強路四段及溪尾街口時，察覺一輛可疑轎車向前攔查，眼見車內女駕駛神情慌張，發現對方頻頻用手伸進褲子口袋，許員查察覺有異不斷與她交談，藉以降低她的戒心，果真起獲藏在口袋及胸罩內的毒品安非他命。

據了解，女警許恬恬警專30期畢業，從警滿8年，擁有高挑纖細的身材，還有著一張甜美臉蛋，可不是花瓶，110年績效優異，破獲多起毒品及通緝案件。這次一連抓到2嫌犯，連大隊長陳保緒都讚譽有加。