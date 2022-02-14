台南市南區安平工業區14日傍晚近6時發生鹽酸氣體外洩意外，新義路內一家電路板印刷工廠因工人操作失誤，洩漏300公升鹽酸，趕緊打開排氣設備，氣體卻排往隔壁工廠，隔壁1名工人疑似中毒，頭暈送醫治療。警消到場查看後通報台南市環保局毒災中心與勞工局，台南市勞工局表示，檢查後將依照職業安全衛生法開罰。

台南市南區新義路上一家電路板印刷公司，為了蝕刻電路板上的線路，購買大量鹽酸，一名員工在按管路閥鍵時，卻因標示不清誤開，儘管趕緊關閉，已有大量鹽酸洩漏，員工依照規定打開通風換氣設備。

不料排氣設備將氣體排往隔壁螺絲製造工廠，該工廠立刻有工人聞到異味，趕緊報案，卻已有1名工人感到頭暈，緊急送醫治療觀察。

台南市警消到場察看，現場洩漏的鹽酸達300公升，空氣中瀰漫酸味，通報台南市勞工局職安健康處與環保局毒災應變中心，台南市政府先要求停置作業檢查儀器，將在完成檢查後，依照職業安全衛生法作出罰則。