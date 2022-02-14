獲得7大工業國（G7）支持的歐盟向世界貿易組織（WTO）提出訴訟案，立陶宛外長蘭茨柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）再次批評中國對立陶宛進行「經濟脅迫」。他指稱立中兩國關係惡化的原因在中國，「不是立陶宛挑事，有大國想給全世界一個教訓」，其目標是整個歐盟單一市場。

《多維新聞》引述英媒《金融時報》報導，即便是立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）承認在台灣問題上犯了一個錯誤，要求提交緩解與中國緊張關係的計畫，但外長蘭茨柏吉斯仍然試圖為設立「台灣代表處」辯護。蘭茨柏吉斯強調，立陶宛「從未打算引發外交問題」，此舉是「基於價值觀外交政策」的一部分，其目的是支援世界各地的民主和自由。立陶宛並非藉此換取台灣的回報，也不是在兜售「代表處」的名字。

報導說，蘭茨柏吉斯把立中兩國關係惡化的原因歸咎於中國：「我們沒有挑事，有大國想給全世界一個教訓。」中國實施「經濟脅迫」的目標，實際上是「整個歐盟的單一市場」。

瑙塞達也證實蘭茨柏吉斯已經提交了緩解與中國緊張關係的計畫，希望該計畫能夠得到實施。「現在很明顯，維爾紐斯和北京之間複雜的關係給企業帶來的損失是巨大的，未來還會更大」。 立方已通過歐洲機構直接向中方表達部分想法，但緩和局勢很大程度上取決於造成局勢升級的一方，立中有望近期舉行峰會。

報導表示，中國外交部發言人趙立堅曾就立陶宛問題回應稱，中方已經多次闡明立陶宛涉台問題的實質，立陶宛對其中的癥結所在心知肚明。如果立陶宛安真心想要緩和中立緊張關係，就應該拿出誠意，以實際行動糾正錯誤，回到堅持一個中國的正確軌道上來。玩弄文字遊戲，不可能矇混過關。