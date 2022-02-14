中華職棒大聯盟的「中華職棒基層棒球公益計畫」，今年首度啟航開往台中沙鹿，並捐贈棒球裝備給學校。（中華職棒大聯盟提供）

蔡其昌指出，透過「中華職棒基層棒球公益計畫」活動，讓基層棒球能夠有更多的資源校。（中華職棒大聯盟提供）

中華職棒大聯盟的「中華職棒基層棒球公益計畫」，繼日前巡迴列車前進宜蘭等地，今年首度啟航開往台中沙鹿，由中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌會長致贈棒球裝備予北勢國小、北勢國中棒球隊，他表示，聯盟肩負推廣棒球的使命感，透過「中華職棒基層棒球公益計畫」活動，讓基層棒球能夠有更多的資源。

棒球裝備捐贈活動今日登場，包括北勢國小校長王慶祥、北勢國中校長張清欽、哪裡瘋野球學校鄭達鴻、立委林靜儀、議員王立任均出席見證，場面相當熱鬧。

蔡其昌指出，中職與許多企業合作，在全台各地都會持續進行捐贈的行動，相信只有將基層棒球照顧好，台灣才會有優秀的職棒球員。同時，去年立法院也通過了運動產業發展條例，希望未來有更多企業能夠來支持台灣的體育，使其更蓬勃發展，感謝長期支持基層棒球的王立任議員引薦下，回饋列車開到台中沙鹿，希望能給基層更多的資源與溫暖。

立委林靜儀也表示，很高興小朋友喜歡棒球，並且非常投入這項運動，北勢國中跟北勢國小的棒球隊一直以來都有優秀的表現，感謝中華職棒球具捐贈，在環境部分，她也會持續與地方議員一起努力，協助爭取球場的各項硬體設施，中央跟地方一起努力讓小朋友們的練球環境更好，相信是一個最基本、最必要的事情。

市議員王立任指出，三級棒球需要大家共同來努力以及支持，非常感謝中職看見地方的需求；過去他也非常關心這兩個球隊練習環境，像是球場的排水系統、球員休息室的維護，北勢國中也有運動防護員的加入，也讓孩子在運動時有更完善的照顧，未來會持續支持棒球運動，也希望社會各界能夠提供更多的資源來協助台灣的年輕學子。

2022年中華職棒基層棒球公益計畫，秉持協助各地基層棒球發展的精神，持續送愛心，今年首站來到台中市立北勢國小，由蔡其昌親自致贈球棒、比賽用球、棒球手套、練習衣及裝備袋等用具予北勢國小及北勢國中棒球隊，蔡其昌期許小朋友開心打球，未來有機會能夠站上職棒舞台，同時也期待藉由致贈棒球用具的方式，協助學校培育更多棒球好手。

中華職棒大聯盟表示，聯盟一向關注台灣基層棒球體育發展，集結各方資源，幫助各級學校發展棒球環境，為台灣棒球傳遞關懷與希望。2021年中華職棒基層棒球公益計畫巡航台中，邀請6所學校小球員到台中洲際球場進行導覽及觀賽，再開往宜蘭拜訪9所學校，送上包括球棒、比賽用球、手套、裝備袋、壘包及防疫口罩、CPBL帆布提袋等物資，傳承台灣棒球精神，持續實現競技棒球向下扎根的願景，如同媒合基層棒球隊與鄭達鴻的哪裡瘋野球學校合作，也是讓資源多方整合方式。