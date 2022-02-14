吳姓少校在兩年前心儀軍中同僚女子小雅（化名），他於2020年的西洋情人節約小雅到租屋處喝酒，事後，小雅控稱吳姓少校強制猥褻。橋頭地院審理後，法官認為罪證不足，原因包含情人節後的2 月17日吳姓少校在通訊軟體Line貼文說「心死了」，小雅還截圖，並回應：「跟我沒關係吧？我只是不想臭美。」因罪證不足，法官判吳姓少校無罪。

小雅指控吳姓少校在兩年前的情人節載她外出，當晚吳姓少校以酒後不能騎車送她回營，強留她在租屋處過夜，並對她說：「小妞，你知道來我家要幹嘛嗎？」小雅指控吳姓少校對她毛手毛腳。但吳姓少校則說，當晚她有打電話請朋友來載她，但朋友沒有回應，所以當晚兩人分房睡，沒有對她非禮。

兩人在事後仍有互動，除了2月17日的對話外，同年3月25日小雅還傳訊息與笑臉圖案給吳姓少校，表示「怎麼了嗎（笑臉圖案）」，吳姓少校則回覆：「看你是否還健在」小雅回覆：「很好，謝謝關心」法官認為，兩人的對話與常人之單純場面話、維持表面和諧等話語顯然不同，反而比較像是有曖昧情愫的男女關係的問候。因此，對小雅提告吳姓少校存疑。

其次，小雅在事後的同年4月23日起雖然到身心科就醫，但法官也發現小雅與前男友有債務問題。檢察官還找了小雅的同袍，同袍認為小雅在案發後表現正常，沒有提及曾遭性侵。

且小雅曾經在2020年4月23日前就因為與已婚的男性同床共寢、衣衫不整，遭法院判決兩人侵害配偶權應連帶負賠償責任在案。法官認為，小雅的身心症並非此案造成。基於以上因素，法官諭知吳姓少校無罪。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障