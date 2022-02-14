澳洲賭場飯店皇冠集團（Crown Resorts）14日接受私募股權基金百仕通（Blackstone）提出63億美元收購，讓長達一年的收購談判開花結果，億萬富豪派克（James Packer）也得以從飽受洗錢等醜聞困擾的皇冠集團脫身。

皇冠股價14日上漲逾2％收12.64澳元創一個月新高。

根據協議，百仕通以每股13.1澳元現金收購皇冠，高於其去年3月最初出價的11.85澳元，略高於皇冠股價在2019年新冠疫情爆發前水準。達成收購協議之前，百仕通已持有皇冠約10％股權。

皇冠執行長麥肯（Steve McCann）說，皇冠面對後疫情時期的影響，和之前因涉及洗錢醜聞而遭主管機關嚴密監管，因此他認為百仕通的出價相當合理。

雖然收購案仍需要股東在第二季投票通過和主管機關的批准，但持有皇冠37％股權的最大股東派克在投票上有重大影響力。外界估計完成收購後，一手打造皇冠集團的他能取得約33億澳元而遠離是非之地。

皇冠涉及洗錢、與犯罪組織有往來、和誤導主管機關等醜聞，導致管理高層紛紛落跑，賭場執照被暫停，讓其造價22億澳元的新賭場大樓延遲逾一年仍未能開業，這些都是百仕通接手後必須處理的爛攤子。

百仕通澳洲不動產部主管泰南（Chris Tynan）看好收購皇冠後，能受惠澳洲經濟與觀光業的復甦。

持有皇冠股權的White基金管理的執行董事格盧斯基（Angus Gluskie）認為在皇冠易手而變換新股東結構後，能消除主管機關對皇冠未來經營上，可能再涉及違規事件的疑慮，是解決目前皇冠各種問題的重要一步。

皇冠另一股東Wilson資產管理的投資組合經理阿尤布（John Ayoub）也持百仕通第四度提出的收購條件，認為這交易對大家都有利。