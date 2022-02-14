家樂福福袋今日抽出股票現金獎的得兩位幸運得主，分別是獲得台積電現金獎的21歲桃園陳先生，刮刮卡序號「L5ZV6QU8」，陳先生連續購買家樂福兩年的福袋，今年特別在大年初一早上9：30就前往桃園龍安店排隊購買，福袋銷售實體通路每份售價198元。

玉山金股票三張現金獎的中獎人為大約40歲的高雄洪小姐，刮刮卡序號「NRFBP34J」，洪小姐本身是家樂福會員這次透過線上購物預購福袋，家樂福線上購物線上購物預每份售價288元，首次加入福袋銷售的行列就開出大獎。

家樂福表示，獲得股票現金獎的中獎者於接獲通知後，請至家樂福活動網頁填寫資料，自行下載中獎回函(中獎確認書)，填寫中獎者資料並附上身分證正反面影本、抽獎憑證正本(「福虎生風 虎哩送」刮刮卡之財氣旺區) 、證券買賣交割銀行帳戶之影本(中獎人若無任一證券集保戶及證券買賣交割銀行帳戶，需自行前往開立)及相關必要文件，於2022年2月25日前(郵戳為憑) 以掛號方式寄回家樂福總公司，方可成功兌獎。家樂福福袋實施辦法、獎項價值等詳細活動辦法請見各店公告。