全聯超市近期推出最新滿額活動，消費400元就能得到一隻漫威吸盤公仔，不過公仔品質引起許多消費者詬病不具收藏價值，也不知道該用來幹嘛，但有網友靈機一動，把公仔當作門把防撞墊，引起廣大迴響。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，分享漫威吸盤公仔的實用用法，就是吸在門把當成防撞墊，直呼「別再說沒用了！天生我材必有用！」

網友分享吸盤公仔用途，當作門把防撞墊，引起熱議。（圖／翻攝臉書我愛全聯-好物老實說）

影片引起許多網友留言，紛紛稱讚原PO腦筋動得快，「太實用了」、「好有才最近快被這個主題笑死」、「好勵志啊！看起來再怎麼無用又醜的東西，還是找得到它的長處」、「每一個生命都會自己找到出路」、「好療癒的用法」、「感覺車門可以吸一排」、「正確使用方式，而且這樣不用看見他的臉都塗歪」。

還有人分享把吸盤公仔吸附在車窗上，可以暫時當成口罩掛勾。也有網友分享唯一具有收藏價值的角色是「黑豹」，成品看起來是最正常的，讓不少人直呼「好幸運」、「這隻好看耶」、「黑豹好像普遍都很OK~看了一下~奇異博士跟黑寡婦是重災區」。