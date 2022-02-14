日月潭有水怪嗎？日前賴姓船長搭載遊客，準備到月潭水域進行立式划槳水上運動時，突然發現潭面巨魚現蹤，目測魚身長度超過250公分；魚池鄉農會理事長劉啟行說，他在潭邊長大，從來沒有見過那麼大的魚。

日月潭驚見巨大水怪！250公分神秘身影曝光 眾人驚呆

劉啟行趁著西洋情人節，在群組發出賴姓船長拍攝僅4秒的影片，分享這段與巨魚偶然相逢的奇遇，同時祝大家元宵節快樂。

劉啟行說，當巨魚浮出水面，賴姓船長隨手拍下難得的影片，就在眾人驚呼之際，巨魚隨即沉入潭底不見蹤跡，當時目測巨魚長度超過250公分，他從小在日月潭邊長大，從來沒有看過那麼大的魚，簡直是水怪等級，當地漁民研判可能是大尾鱸鰻或鯰魚。

日月潭漁民賴福進表示，日月潭水域其實有很多大魚，他就看過7、80重的烏鰡，體型就像人一樣；還有重4、50斤的大頭鰱，日月潭最出名的曲腰魚，還曾發現重達12斤的大魚。不過，賴福進說，像那麼大的魚都不適合食用，他不會捕捉，欣賞就好。

曾經是日月潭養殖大戶的賴福進說，近年來他不釣魚了，開始轉型生態探索旅遊行程，帶領遊客欣賞日月潭水族之美，看大小魚群悠遊水中覓食的景象，遊客感到新奇的體驗，可以永續經營，比直接把魚吃掉更有效益，因此，希望那條水怪級的大魚，能夠持續悠遊於美麗的日月潭，偶爾現身來一場「人與魚的邂逅」，更是充滿驚喜。