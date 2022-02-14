花蓮絕美「天空之鏡」已成為國人必打卡景點，幕後推手正是今年35歲的林英凱，去年四月創辦了「猛哥天空之鏡沙灘車」，雖然一開店就遇上疫情被勒令停業，七月解封後，靠著獨門的拍照技巧和過去帶團經驗，每月營業額持續成長，訂位已經滿到三月份，甚至連暑假都已經有顧客搶先預定。

林英凱（右）為了讓爸爸（左）以他為榮，特地用爸爸的名字創立沙灘車品牌名。（戴志揚翻攝）

花蓮獨有的超刺激沙灘車，結合拍「台版天空之鏡」美照，各式場景道具天空之鏡、石拱門、海上天梯、海上教堂等，成為必去網美景點，將它一手捧紅的林英凱，原本從事大陸遊客包車業，前年因為疫情完全沒陸客，他協助經營沙灘車的朋友做行銷，將天空之鏡美照PO在各大網站上，吸引到許多人注意甚至節目、新聞採訪，才讓花蓮獨有的旅遊景點廣為人知。

教練帶遊客騎乘沙灘車享受在海邊奔馳的急速快感。（戴志揚翻攝）

林英凱表示，為了開業把工作多年辛苦存下的存款都投入買車買設備、基地，現今花蓮沿岸共有十二家沙灘車業者，堪稱是戰國時代，但他靠著過去所學的拍照技能，幫客人拍出最好的角度，讓他在這麼多商家中獨樹一格，林英凱透露秘訣：「單眼拍不了天空之鏡，因為鏡頭太大顆，鏡子反射的線交接處會很明顯，所有手機裡IPHONE拍出來色彩最好，很多攝影師都不信邪，帶大單眼來都拍不好。」

靠著獨門密技，林英凱從一開始的十多台車，增添到現在的三十台，每天四場出車時段幾乎都爆滿，月營業額不到半年爆增數十倍，從台南遠道而來的客人梅小姐說，「這跟印象中的沙灘車不太相同，猛哥團隊很用心，會電話關心預約客人的動態，每一張漂亮的照片背後都是團隊們辛苦趴著跪著拍來的，下次我還會再帶全家人二訪猛哥天空之鏡沙灘車。」

談起創業的起心動念，林英凱表示，其實品牌名「猛哥」是警察爸爸的名字，「以前很叛逆，不懂事，警察們沒事就喜歡坐在一起泡茶、聊小孩，我爸以前不太喜歡提起我的事，將沙灘車命名為猛哥，是希望讓他以兒子為榮的感覺，我想現在讓我爸講到兒子應該很驕傲。」更希望讓每位顧客都能開心享受，在花蓮留下美好的回憶。