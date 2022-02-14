三星2022年全新5G旗艦Galaxy S22全系列機款將於3月4日上市，台灣三星今日發表引進規格，獨缺1TB容量版本，台灣三星解釋，觀察過往機型銷售比例，這次上市未引進1TB版本，但日後仍會持續觀察消費者是否有大容量需求，以決定未來銷售計劃。針對線上三星商城獨家特殊色，將是日後努力重點之一。

台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，高階成長趨勢應該會持續。觀察台灣整體智慧型手機市場，2021年對比2020年雖整體銷量下降，然而銷額成長7％，尤其在USD$600以上銷量更成長10％以上。雖現在可能不像3G、4G時期展現蓬勃成長，但在5G逐漸引入大眾、且消費者對整體手機規格期待的表現也越來越高，故有去年此結果。

而針對5G，陳啟蒙認為，資費結構應不會出現400元以下吃到飽狀況，消費者也應傾向挑選1萬元以上手機，享受到更完整服務，加上系統業者整合後，價格戰不會是競爭重點，而是服務差異化，應會發生綜效；而展望台灣三星自有產品線，S22旗艦系列加上下半年銷售，仍看好整體高階市場表現。

台灣三星從去年開始著手改善產品組合，高階市場為努力方向。台灣三星高階手機銷售持續穩定，也達到不錯成績。今年在高階市場將更加積極，包含價格、消費者服務、零售端佈建、線上通路優化、通路夥伴擴大等，希望透過此次S22旗艦系列上市，除延續S21系列消費者喜愛、原先觀望的Noter回歸；再加上如摺疊手機等相對完整的高階產品線佈局，以及品牌經營，期望能在高階市場維持積極成長。