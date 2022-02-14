中正大學犯罪研究中心14日發表調查研究結果，33.1％民眾對於法官可公正公平審理與判決刑事案件持正面評價，與去年調查相比，信任度上升6.4個百分比。

司法院說，綜合觀察司法院、遠見雜誌（中華民國群我倫理促進會）以及中正大學犯罪研究中心之歷年民調，近10年來司法公信力均呈現上升趨勢，司法院及遠見雜誌之民調更為近10年最高（中正大學則為近10年次高），可見司法改革已逐漸見效，法官等全體司法人員之辛勞付出，需要全體國民的肯定與鼓勵

司法院另指出，經比較司法院、遠見雜誌以及中正大學犯罪研究中心近10年之民調，中正大學犯罪研究中心所做民調之司法信任度一向最低，甚至比起遠見雜誌之民調差距高達26.9個百分點（2015年），由於中正大學犯罪研究中心並未同步公布問卷內容，無法判斷問卷措辭如何。

司法院表示，該民調之其他調查成果多涉及維護治安、強力緝毒、詐騙犯罪防制等與警政、偵緝犯罪有關者，與法官需本於無罪推定原則，兼顧人權維護與正義實現之工作本質並不相同，是否因民調主題之設定、題目之排列順序、答案（選項）之設定，而產生民調上之歧異結果，尚待進一步檢視。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！