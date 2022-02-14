淘帝-KY（2929）1月合併營收2.04億元，較去年同期減少8.11％，主要係因集團採取優化訂單品質，以保有一定獲利基礎，與旗下代理商協助管控良好庫存水位、研擬行銷活動等，以達到良好庫存去化能力。
淘帝-KY指出，2022年春裝出貨折扣價格相較2021年同期成長三成，有助於創造TOPBI品牌童裝產品獲利空間。此外，持續強化多元銷售管道並同步加大線上銷售布局、童裝產品品質提升、增進倉儲物流運送效率、協助旗下代理商提高門市銷售以增進獲利表現。
展望2022年第一季，淘帝-KY維持審慎樂觀，受惠先前TOPBI品牌秋冬款童裝產品全面調漲，以及旗下線下、線上代理商於農曆年節前備貨力道持續增溫，目前線上代理商已擴增至7家，並持續於抖音、拼多多等進行TOPBI品牌良好行銷宣傳以提升市場知名度，推升線上代理商銷售連續成長，1月線上代理商銷售比重已達43％，此外，為助TOPBI品牌銷售，已於去年底針對旗下共16家線下代理商授權開放線上銷售，有望助攻營運向上。
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