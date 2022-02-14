明（15日）是元宵節，部分百貨業者表示，因受疫情影響，不少年節活動暫緩，但還是有設置裝置藝術供民眾拍照，如大型燈籠隧道，營造張燈結彩氣息，還有傳統手工舞元宵等活動。
即日起至2月20日止，新光三越台北信義新天地在A11-A9空橋打造「虎躍新程彩燈節」，邀請近400位學生一起聯手創作「虎躍新程彩燈節」，創作打卡美景。第三屆的彩燈節除以往邀請幼稚園、國小的小小繪手創作外，今年更加入國高中學生美術班，共9間學校（北市博愛國小、北市東園國小、北市建安國小美術班、北市金華國中美術班、北市古亭國中美術班、北市復興高中美術班、新北永平高中美術班、北市景美女中），邀請未來藝術家們一同創作。
「新東陽現炸手工元宵湯圓」也於新光三越香堤廣場快閃販售，現場販售兩種口味（芝麻、花生）的現炸元宵，單顆30元，盒裝每盒10入，售價280元，期間限定只到到2月15日元宵當天。
SOGO復興館至今（15日）止，除有迎春創藝燈會外，忠孝館的新東陽也有手工舞元宵活動，邀請大小朋友感受傳統氛圍。
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