SOGO忠孝館至今（15日）止，在新東陽櫃位舉辦手工舞元宵。（SOGO提供）

新光三越香堤廣場「新東陽現炸手工元宵湯圓」快閃販售。（新光三越提供）

明（15日）是元宵節，部分百貨業者表示，因受疫情影響，不少年節活動暫緩，但還是有設置裝置藝術供民眾拍照，如大型燈籠隧道，營造張燈結彩氣息，還有傳統手工舞元宵等活動。

即日起至2月20日止，新光三越台北信義新天地在A11-A9空橋打造「虎躍新程彩燈節」，邀請近400位學生一起聯手創作「虎躍新程彩燈節」，創作打卡美景。第三屆的彩燈節除以往邀請幼稚園、國小的小小繪手創作外，今年更加入國高中學生美術班，共9間學校（北市博愛國小、北市東園國小、北市建安國小美術班、北市金華國中美術班、北市古亭國中美術班、北市復興高中美術班、新北永平高中美術班、北市景美女中），邀請未來藝術家們一同創作。

「新東陽現炸手工元宵湯圓」也於新光三越香堤廣場快閃販售，現場販售兩種口味（芝麻、花生）的現炸元宵，單顆30元，盒裝每盒10入，售價280元，期間限定只到到2月15日元宵當天。

SOGO復興館至今（15日）止，除有迎春創藝燈會外，忠孝館的新東陽也有手工舞元宵活動，邀請大小朋友感受傳統氛圍。