2月14日是一年一度的情人節，不少政治公眾人物紛紛PO文慶祝大家情人節快樂，國民黨也在臉書發文與眾人同慶，不過仔細一看，卻發現國民黨PO文中照片使用國父孫中山先生與其妻子宋慶齡的照片，並貼出孫中山送給宋慶齡的情詩：「精誠無間同憂樂，篤愛有緣共死生」，祝福天下有情人終成眷屬。而這樣的手法，也讓上千網友看傻眼，直呼「太誇張了」、「都不知道該怎麼教孩子了」。

國民黨今日在臉書粉專PO出孫中山與宋慶齡的合照，祝福網友西洋情人節快樂，還以國父孫中山先生當年送給宋慶齡的情詩：「精誠無間同憂樂，篤愛有緣共死生」，祝福天下有情人終成眷屬。

國父孫中山與妻子宋慶齡合影照。（圖/報系資料照）

不過，這樣令人耳目一新的手法，也讓不少網友大感驚奇，多達上千名網友在貼文留言表示「太誇張了」、「別覺得朋友秀女兒照很煩了，記得常常聯絡保持良好互動...」、「這怎麼教小孩啊，三妻四妾還年紀差那麼多，國民黨在想什麼啊」、「孫文代言情人節？好違和」、「小編你是來反串搞KMT的是吧？」。

值得注意的是，本站曾報導，國父孫中山不僅革命事業搞得驚天動地，在感情世界也是轟轟烈烈，據他公開的傳記中，只承認兩位，一位是盧夫人（盧慕貞）、一位是宋夫人（宋慶齡），其實還有一位側室叫陳粹芬及兩位櫻花妹，其中一位是女僕淺田春及秘妻大月薰。

史料記載，1885年孫中山在19歲時娶了18歲的元配盧慕貞，這椿婚事是奉父母之命、媒妁之言。盧慕貞是裹著小腳的傳統女性，個性相當內向，為孫家生下一男二女（孫科、孫娫、孫婉），由於孫中山當時到處奔波忙於革命，兩人聚少離多，最後於1915年3月離婚。

接著，這位與孫中山志同道合的陳粹芬，是他革命初期的親密戰友，幫他打點生活大小事，1891年國父在24歲時和只有18歲的陳粹芬交往並結婚，雖然沒有正式的名分，但陳粹芬與元配盧慕貞相處融洽，情同姐妹，在孫家的祖譜註明陳粹芬是側室。

至於大家最為人熟知的第一夫人宋慶齡是怎麼娶到手的呢？據了解，1894年孫中山28歲時見到當時才1歲的女娃宋慶齡，21年後，儘管宋父極力反對並遠赴日本阻止女兒的婚事，但1915年49歲國父仍是把22歲的宋慶齡娶回家，兩人相差27歲。