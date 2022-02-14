懸疑影集《華燈初上》上映後掀起全台追劇潮，讓日式酒店文化變成熱門討論話題，女星熊熊（卓毓彤）最近也跟上風潮，和一群好友學習當一日酒店小姐，尤其穿著改良旗袍，不但高衩開到直逼腿根，傲人G奶也快倒出來，讓網友看了激動直呼「我要點台」。

熊熊在情人節釋出新影片，和好友黃小愛 、愛語沙特地到日式酒店拜師，還邀來在《華燈初上》飾演日式酒店「光」少爺的「小豪」胡瑋杰還原服務生造型， 一行人學習怎麼替客人倒酒、互動，最後評分環節，熊熊更被媽媽桑點名可以繼續留在店裡當小姐，認為她個性活潑，可以第一時間吸引客人注意並炒熱氣氛。

熊熊穿旗袍，上下都露展現傲人曲線。（圖／翻攝自IG）

而熊熊也在IG曬出當天換裝旗袍的一系列辣照，其中兩套都是低胸加開高衩的設計，尤其高衩開到根本只像沒縫緊的兩片布，讓熊熊一坐下就露出修長美腿，似乎一不小心就會滑出屁股蛋，胸前的超低胸又挖空剪裁，更是讓她一彎腰，傲人G奶也跟著呼之欲出，畫面十分養眼，吸引大批粉絲暴動狂讚「熊熊太正了！受不了」、「唯一指名 熊熊」、「熊熊的旗袍裝曲綫太明顯太辣了啦，是要逼死誰呀」、「熊熊一出手，絕對是頭牌」。