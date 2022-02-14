由鉅建設董事長林嘉琪力邀空間大師陳瑞憲，攜手打造「由鉅惟上」豪宅。（盧金足攝）

空間大師陳瑞憲說，日本國寶大師「和泉正敏」與台中國家歌劇院相輝映的藝文園地，一框一景皆自然寫意，一岩一石都為侘寂之美。（盧金足攝）

日本石雕國寶大師「和泉正敏」的石雕，未來將進駐「由鉅惟上」豪宅，生命力與自然寫意動人心弦。（盧金足攝）

由鉅惟上技研所為和泉正敏與連獲國際獎項景觀藝術家吳書原開展，成為西屯7期文化亮點。（盧金足攝）

由鉅惟上技研所位在台中市7期新市政中心，綠十字園道最後一塊未開發土地，被視為地王級黃金地段，面對台中國家歌劇院第一排。（盧金足攝）

日本石雕國寶大師「和泉正敏」以劈裂法聞名，出身日本四國香川縣石雕世家，他將石雕昇華為藝術走上國際，最後的經典作品落腳台中，在台中國家歌劇院前的由鉅惟上技研所展出，隨著四季光影展現不同風貌，吸引石雕粉絲親炙大師之作。

台中國家歌劇院為中台灣藝文地標，歌劇院正前面黃金地段，最近打造成由鉅惟上技研所，為和泉正敏與連獲國際獎項景觀藝術家吳書原開展，成為西屯7期文化亮點。

石雕藝術因為石材重量驚人，和泉正敏的石雕還動用貨櫃海運才從日本運抵台灣，幕後推手由鉅建設董事長林嘉琪，參與日本建築師安藤忠雄設計的亞洲大學現代美術館，心繫藝文能融入生活之中，將歌劇院前土地規畫成藝文演出與畫展等展演場地。

林嘉琪說，將藝術推廣到偏鄉是她的志業，常號召音樂家和藝術家跟著上山到和平區等地，為小朋友展出也教導美學，小朋友難以到都會區的藝術殿堂欣賞演出，「沒關係，我帶著藝術家和音樂家上山來表演！」

「自然寫意的空間在都市叢林間，在後疫情時期盼能像春風吹拂，撫慰人心」，林嘉琪表示，自然與人文完美融合，開放讓民眾預約來欣賞台日的大師顛峰之作。

這處為新市政中心綠十字園道最後一塊未開發土地，也是被視為地王級土地，面對台中歌劇院第一排，為該空間操刀的陳瑞憲，32歲已設計出「誠品書店空間」，2004年獲選亞洲最具影響力的台灣建築設計師。

陳瑞憲說，能與台中國家歌劇院相輝映的藝文園地，一框一景皆自然寫意，一岩一石都為侘寂之美，希望將藝術與美學融入生活，與當代國際接軌。

「和泉正敏石雕藝術作品，未來將進駐由鉅惟上社區，讓住戶像住在美術館」，林嘉琪強調，「看得見的是品質，看不到的是堅持」，由鉅建設成立以來始終堅持並貫徹品牌六大堅持，堅持選擇「公園第一排角地」且基地方正完整，擁有大棟距、大視野。

此外，堅持規畫「純住宅，零店面」，為住宅挹注永恆價值；堅持「低公設比」，讓坪數極大化；堅持「換位思考」在規畫之初即以最方便維護的規劃和設備，降低後續維養費用，讓社區無須負擔高額管理費也能保持一貫社區質感。

林嘉琪表示，品牌力是最大的口碑，堅持「品質與品味」的用心，將藝術與美學融入生活，堅持「專注超越自我」，與時俱進推出傳世永恆價值的作品，從「由鉅大恆」與和泉正敏結緣，「由鉅大恆」的作品展現寧靜之境，「由鉅惟上」又是一番精神，生命力與自然寫意動人心弦。