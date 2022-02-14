新冠疫情持續延燒帶動檢測新冠病毒檢體的裂解管出貨熱絡，永裕（1323）開年營運動能延續去年第四季動能，1月營收再創單月歷史新高，達3.65億元，月增3.03％，年成長30.52％，連十一個月站穩單月3億元高檔表現，首季營運持穩期待。

強化營運利基，永裕將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，陸續出貨中；上海永裕接獲生物診斷的國際品牌商下單出貨檢測新冠病毒檢體的裂解管(Extraction tube)也因新冠疫情暴發擴散傳染，拉升病毒檢測需求，帶動業績推進動能，並藉此跨入高端生技包材的供應鏈。

永裕表示，雖然通膨將推升營運成本，但後續應可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶動商機，在高端新品、生技包材及環保材等產品出貨挹注下，2022年營運蓄勢升溫、向上。

此外，永裕浙江新廠第一期工程順利推進中，預計第三季投產；中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，增設的動物疫苗品容器產線也進入量產，並新增含藥級日化容器系列及劑型開發。後續營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。