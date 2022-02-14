女兒從苗栗帶2名孩子回娘家，13日被確診染疫的新竹新埔鎮70多歲婦人(案19666)，衛生局疫調匡列居家隔離4人、自主健康管理9人，13人PCR採檢結果均為陰性。為有效防止傳播鏈，阻斷傳染源，15日將在新埔鎮文山社區活動中心開設社區PCR篩檢站，提供民眾免費篩檢。

衛生局指出，為更積極阻斷傳染源，協調湖口仁慈醫院醫護人員15日上午9時至12時、下午1時30分至5時，在新埔鎮文山社區活動中心設立社區PCR篩檢站，希望與確診者足跡重疊、有症狀疑慮的民眾，攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢。