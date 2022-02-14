電商類股騰雲科技（6870）去年11月登陸興櫃戰略新板，董事長梁基文14日表示，騰雲科技將於15日轉至興櫃一般板交易，屆時投資人將不再有資格限制，預期交易熱度可升溫。騰雲執行副總經理兼發言人張婷婷表示，除了在台灣拓展市場以外，目前也將觸角延伸至海外市場，今年規劃在馬來西亞、印尼、越南等新市場拓展業務，全年海外營收占比有望較去年提升。

騰雲成立於2016年，是零售全方位解決方案服務商，2021年11月在興櫃戰略新板掛牌，主要提供各商業場域業者（如百貨、商場、購物中心等）客、商、金流的服務，協助客戶建置線上線下高度整合的OMO虛實融合的生態體系。目前除了台灣市場以外，騰雲也擴及海內外各大商場，過去已在超過一萬家門店協助各式場域業者進行AIoT架構以及分析系統佈建。

騰雲1月營收達3795萬元，月增13.7％、年增14.9％，創歷年同期新高。梁基文表示，展望2022年，業務訂單充足，無論是大型商場、百貨、購物中心、量販、品牌商、超市等不同類型的場域皆有合作項目。以第一季來說，海內外指標型商業項目如遠百竹北、三井馬來西亞、新光三越SKM Park等便皆使用騰雲客、商、金流OMO解決方案，目前已經順利落成啟用，並貢獻營收。

張婷婷表示，目前騰雲的相關服務皆有實際成績，且已經進入快速布建以及擴張的階段，目前海內外大型地產開發商與商業場域業者如永旺、三井、新光三越、遠東百貨、SOGO、愛買等，皆採用騰雲解決方案，同時，因為商業模式採取SaaS收費模式，帶動騰雲持續性營收成長。

以2021年上半年度營收配比來說，由一次性的建置服務（占約68％）搭配持續性的軟體服務收入（占約32％）組成，騰雲表示，將持續建立兩種收費模式的良性循環，以穩固營運表現。

張婷婷表示，2022年在手訂單充足，台灣新開業的百貨公司當中，約有70％皆為騰雲的客戶，其中包括既有客戶新增加的場域以及新增的客戶。此外，目前騰雲也加入新北市的新北幣策略聯盟，更有多項不同海內外場域，包括如百貨、藝術展演場域、餐飲等，開始針對相關技術進行相關應用的佈建與落實，預計2023年可規模化並貢獻營收。