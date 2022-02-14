全聯Kenji健司Ｘ辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬，特價63元。（全聯提供）

家樂福自有品牌花生包餡湯圓，兩件58元。（家樂福提供）

city’super陳記手工元宵XO醬蝦仁口味，330元，買10盒送1盒。(city’super提供）

全聯統計2021年湯圓共賣出超過700萬盒，較前年成長15%，為歷年新高紀錄，其中去年元宵也賣出超過40萬盒，雖近年不少廠商爭相推出特色口味，但湯圓熱銷前3名仍以芝麻、花生、鮮肉傳統口味為主，3個口味銷量占了整體約5成。

特色口味部分，全聯推薦獨家「添好運好運雙喜湯圓」，內含楊枝甘露風味，與芋頭珍珠好運湯圓，2種口味一次滿足，還有可吃到花生粒口感的「福源花生湯圓」、「鮮芋仙芝麻芋頭圓」等；使用「PXGo!全聯線上購」可透過轉贈功能，揪團合購或送禮給親友，加贈福利點100點。

city’super於全台7店特別導入「手工滾元宵秀」，由師傅於超市實演手工製作元宵，現場販售除芝麻、花生外，還有蓮蓉、芋泥、紅豆等口味，甚至有奢華的XO醬蝦仁口味可選擇。

家樂福元宵節主打小湯圓系列，家樂福自有品牌紅白小湯圓25元，83折優惠，桂冠小湯圓42元，桂冠花生、芝麻包餡小湯圓49元，自有品牌芝麻及花生包餡湯圓買兩件58元；另家樂福也於Uber Eats推出「今晚想來點元宵」，及foodpanda「元宵慶團圓」專區，家樂福線上購物平台也同步推出優惠。

愛買即起至2月22日，湯圓促銷最低78折起，桂冠與櫻桃小丸子聯名的湯圓麻吉組特價116元。