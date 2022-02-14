全球知名紐約外百老匯經典音樂劇《夢幻愛程》（The Fantasticks）今年下半年將於台北松山文創園區駐點演出，主辦單位今（14日）宣布，該劇將由多位台灣知名藝人擔綱主演，包含近年跨足音樂劇的聶雲、電影《無聲》獲得國際影帝的劉子銓、凱渥旗下戲劇新星蔡松廷、以及新生代演員藍紫綾等人，並力邀國內資深音樂劇導演曾慧誠執導，將與台美兩地音樂劇實力派音樂劇演員，共同演繹這部獲得金氏世界紀錄「全球最長壽」音樂劇的愛情經典鉅作。

《夢幻愛程》是一部關於愛情的寓言式浪漫喜劇。右起聶雲、藍紫綾、劉子銓。（華文音樂劇公司提供）

跨主持、演藝、音樂多棲的知名藝人聶雲，繼近年登上國家級舞台、演出李安電影改編的音樂劇後，將再度挑樑外百老匯音樂劇《夢幻愛程》，升格百老匯國際級演員！聶雲表示，《夢幻愛程》在美國是非常知名的音樂劇，其中多首歌曲更成為家喻戶曉的經典名曲；過去曾在美國贏得多次歌唱比賽冠軍，並先後在美國與台灣擔任過廣播電台音樂總監的他，對於這部劇非常有興趣。加上這部音樂劇的劇情，主要在講述年輕時的愛情以及歷經現實後的成熟體會，讓他不禁回憶起與老婆交往過程的美好情景，因此製作單位找上他時，思考一陣子便答應了，期望能向觀眾展現更多歌喉。

劉子銓首度挑戰音樂劇，藝人父親劉亮佐給予鼓勵。（華文音樂劇公司提供）

以電影《無聲》、電視劇《你的孩子不是你的孩子》演技備受肯定的劉子銓，過去皆以影視作品及舞台劇為主，首次跨足音樂劇，即擔綱男主角Matt，並將以全英文進行演出。劉子銓表示，他一直想要挑戰音樂劇，期望成為像休傑克曼（Hugh Jackman）這樣的巨星，加上藝人父親劉亮佐的鼓勵，因此他自己主動報名該劇的演員甄選；當製作單位通知他甄選上男主角時，真的非常開心，期待能展現不同於影視的戲劇表現給大家，也請粉絲關注他的歌藝。

凱渥名模蔡松廷神似劉以豪+許光漢，將與劉子銓飾演同一角色。（華文音樂劇公司提供）

與劉子銓同飾男主角Matt的另一演員蔡松廷，是凱渥模特兒公司旗下的新星，擁有185公分的高挑身型，以及神似劉以豪與許光漢的帥氣外貌，是臺北時裝週等伸展台的常見模特。他表示，成為一名音樂劇演員是從小的夢想，至今也累積了不少演出經驗。更透露，曾在觀眾席看過聶雲的音樂劇演出，「當時被他的歌聲所震撼！沒想到時隔一年後，有機會與他同台表演，感覺很不可思議。」劇中將與女主角藍紫綾展開不少親密的對手戲，成為粉絲們期待的看點，預料將擄獲更多粉絲。

演員們光是拍攝宣傳照，就充滿粉紅泡泡。右起聶雲、藍紫綾、蔡松廷。（華文音樂劇公司提供）

主辦單位華文音樂劇公司表示，《夢幻愛程》音樂劇由外百老匯國際授權、台灣團隊製作，今年9月23日起將在台北松山文創園區演出兩個月。主演們笑稱，這次完全是比照美國百老匯的專業演出規格，劇組每週將會在松山文創園區「打卡上班」，為此劇組將開始進行排練與鍛鍊體力，期待正式演出時讓觀眾感受國際級音樂劇的精彩，也請觀眾拭目以待。

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