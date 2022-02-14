年底地方九合一選舉，外傳民進黨台北市長人選中，陳時中與林佳龍支持度不相上下，台北市議員王世堅更點名林佳龍是「夢幻人選」。林佳龍今天透過辦公室感謝王世堅肯定，強調年底選舉不管人選是誰，都應就城市的未來提出新的願景。

地方選戰即將開打，代表民進黨出戰台北市長的人選中，除了衛福部長陳時中外，前台中市長林佳龍呼聲相當高，外傳兩人在民進黨內部民調中的支持度不相上下。王世堅更表明，他心中的理想人選是林佳龍。

林佳龍今天透過辦公室感謝王世堅一直以來的肯定。不過他說，目前對於國人來說，防疫是全國重要的工作。市政治理的面向除了防疫以外，還有許多複雜的議題值得研究。年底的選舉不管人選是誰，各政黨候選人，都應就城市的未來提出新的願景，才是城市之福。

此外，針對台北市議員徐巧芯昨晚在臉書貼出一段影片，指控林佳龍疑似違反防疫規定跑攤還無罩致詞。林佳龍也透過辦公室發布致歉聲明表示，他在疫情期間已經婉拒許多邀約。當日所以受邀參加餐會活動，是因好友安排向未婚妻求婚，希望一起見證他們的人生重要時刻，過程停留不到半小時。

聲明中也坦言，簡短致詞、合影，疏忽未戴上口罩，造成外界防疫疑慮，也在此致歉，「日後必會特別留意防疫相關規定」。