基隆市定古蹟彭佳嶼燈塔，去年12月3日經文化部文資審議委員會審議通過，基隆市文化局長陳靜萍表示，將升格為國定古蹟，近日會正式公告。

陳靜萍指出，基隆領土包括北方三島，其中彭佳嶼及棉花嶼的行政區都在中正區。她提及，彭佳嶼燈塔1909年竣工，興建至今超過百年歷史，在二戰時曾遭盟軍轟炸，塔頂及透鏡尚留當時掃射痕跡，但現在還服役中，是日本與台灣航線上重要史跡，更是航運史的重要見證。

陳靜萍進一步說明，中正區彭佳嶼8號燈塔離基隆港約56公里，航程約2.5小時，目前仍為軍事管制區，去年11月文資委員及同仁們現勘時，在海釣船上搖晃近3小時才到，島上只有1輛機車及2台搬運車，去年12月3日文資審議委員會已審議通過，將升格為國定古蹟，近日會正式公告。

文化局提及，除了彭佳嶼燈塔外，1900年完工的基隆燈塔，也是日治時期第一座磚造燈塔，在2020年12月也指定為市定古蹟，但因仍具導航功能、正常使用與運作的文化資產，還沒開放觀光。