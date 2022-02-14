紙風車劇團演員近期緊鑼密鼓學布袋戲，為了今年即將推出的新製作《哪吒鬧龍宮》做準備，團長任建誠表示，這是一部結合真人武打、布袋戲與動畫，期盼未來能至國外進行文化交流。

任建誠表示，布袋戲是早期台灣孩子們的童年記憶，「《哪吒鬧龍宮》以傳統布袋戲與現代劇場進行融合、實驗，除了以簡單趣味又創意的方式讓孩子欣賞布袋戲，也期待《哪吒》能作為出國進行文化交流的主要製作，在國際疫情稍緩的時刻，至疫苗致贈台灣的國家演出，進行文化回禮傳達感謝。」

《哪吒鬧龍宮》以真人與布袋戲同台演出，在現代劇場上重現傳統布袋戲台的翻台場景，2年前劇團已規畫重新製作，總編導李永豐當時給編導及製作小組功課，提早進行實驗及研究，務必突破舊有框架及融合現代科技，因此，《哪吒鬧龍宮》製作團隊在2020年開始進行投影、LED等實驗，但遇上疫情爆發、布景道具工廠火災等因素而緩下腳步，因此演出延後至2022年。

李永豐表示，每一場演出都希望能帶給孩子生命向上的力量，「現場演出仍與電視、電影不同，有獨特的力量，小時候在戲台下看布袋戲也給了我不少歡笑。《哪吒鬧龍宮》雖然以前大獲好評，但好要更好，紙風車就是要不斷創新突破，作為紙風車30年之作，希望能讓孩子看到不一樣的台灣文化傳遞。」演出將於3月26日至27日，在台灣戲曲中心登場。