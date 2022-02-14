繼范米特及霸帝士陸續抵台展開防疫隔離，富邦悍將再有洋將順利來台，6名外援中最年輕、年僅26歲的洋投艾思凱（Luis Escobar）在13日抵達台灣，並已住進防疫旅館展開防疫隔離。

富邦今天在社群媒體公告，洋將艾思凱順利抵台並展開防疫隔離，加上先前來台的洋投范米特及洋炮霸帝士，這是富邦第3位來台的洋將，續約的洋投優瑪也預計將於近期啟程來台，而最晚簽約的羅力與威迪茲預計於三月抵達。