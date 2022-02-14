中職》艾思凱13日抵台展開隔離 羅力預計3月到 20:012022/02/14 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富邦悍將洋投艾思凱。（擷取自富邦悍將粉絲團） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼范米特及霸帝士陸續抵台展開防疫隔離，富邦悍將再有洋將順利來台，6名外援中最年輕、年僅26歲的洋投艾思凱（Luis Escobar）在13日抵達台灣，並已住進防疫旅館展開防疫隔離。 富邦今天在社群媒體公告，洋將艾思凱順利抵台並展開防疫隔離，加上先前來台的洋投范米特及洋炮霸帝士，這是富邦第3位來台的洋將，續約的洋投優瑪也預計將於近期啟程來台，而最晚簽約的羅力與威迪茲預計於三月抵達。 日職》傳接球已達正常距離 陳偉殷預計17日進牛棚 港府擬向「防疫抗疫基金」注資270億港元 預計提供75萬人支援 #中華職棒 #CPBL #富邦悍將 #艾思凱 #羅力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄展開房屋稅稅籍清查作業 11:152022/02/14 區域情報-高雄 新北錦和運動公園停車場開工 預計2023年3月完工 13:422022/02/14 生活 《電機股》汎德永業元月營收闖新高 營運動能馬力足 17:222022/02/14 財經 豪華車銷售旺 汎德永業1月合併營收45.9億創單月新高 16:142022/02/14 財經 中市年底選戰老幹新枝大拚鬥 新人要頭角崢嶸仰賴創意與活力 15:252022/02/14 政治 拚淨零碳排 永豐銀行：7月起自主導入10％綠電 15:132022/02/14 財經 桃竹苗藍營議員 串聯反福島核食 04:102022/02/12 地方新聞 各擁利基 化工業蓄勢衝鋒 04:102022/02/14 證券．權證 睽違16年 英國會訪問團2月底來台 04:102022/02/12 話題觀察 超音波平台技術潛力大 浩宇生醫入圍2022愛迪生獎 18:072022/02/14 財經 俄烏戰事一觸即發 俄黑海艦隊展開克里米亞軍演 22:012022/02/12 國際 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。