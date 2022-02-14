沛星互動科技（Appier）共同創辦人暨執行長游直翰14日公布Appier 2021年營運成果指出，在營收增加、新市場擴張動能強勁帶動下，全年EBITDA達4200萬日圓，是首次全年EBITDA轉正，預估2022年全年EBITDA也將維持，預期增加至5.75億日圓，年增幅有望達1259％。

Appier 2021財年全年營收年增41％，達127億日圓，連續兩年實現成長加速表現。游直翰表示，Appier解決方案採用率的提升與各地區業務的增加，是維持成長的主要驅動力。全年毛利年增51％，伴隨毛利率的提升，Appier毛利年增率超越營收年增率，EBITDA則是首次轉正。

Appier全年淨收入留存率（NRR）大幅提升至123.8%，新客戶淨增加數創歷史新高，2021年增32%，亞太地區和美國的總客戶數將近1100名。在推動成長的業務領域方面，電子商務（48%）持續展現強勁的需求，服務提供商希望能在數位主導的環境中強化其觸及消費者的能力。

展望2022年，Appier預期全年營收年增38%，達到175億日圓，並對2022年抱持樂觀的態度。預期全年毛利年增率將超越營收年增率，達到45%。預測全年EBITDA增加至5.75億日圓，年增幅度達1259％。游直翰表示，Appier跨區域和跨產品線的持續成長是實現2022年財務目標的關鍵驅動力。

針對產業趨勢，游直翰認為，產業持續成長，客戶對以第一方數據為中心的AI驅動解決方案的需求不斷增加。此外，Google將逐步停用第三方Cookie，行動裝置業者也允許用戶有權拒絕個人資料被蒐集，對習慣使用第三方數據的品牌與企業的行銷將會是一大挑戰，不過對Appier的業務成長將會是一大幫助，不管是對既有客戶的留存或帶來新客戶，都將帶來助益。