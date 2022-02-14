遠東商銀迎接金虎年該行創立30周年行慶，除夕夜加碼將發放電子紅包禮金的30％，轉化為給伊甸基金會的小紅包，加上遠東商銀員工個人捐出的紅包，總計有32萬元，祝福伊甸持續茁壯，協助更多需要幫助的身心障礙同胞，為傳統佳節增添溫暖情意。

遠東商銀表示，每年除夕圍爐之夜，該行總經理周添財都會透過發電子紅包，向2500多名員工及其眷屬賀年，也感謝同仁在過去一年的努力。今年已為遠東商銀總經理第五度發放紅包，今年總計共發出5千多個紅包。且為迎接金虎年將來到的30周年行慶，加碼將發放電子紅包禮金的30％，轉化為給伊甸基金會的小紅包，加上遠東商銀員工個人捐出的紅包，總計約32萬元。

伊甸基金會為遠東商銀的長期公益夥伴，雙方合作始於25年前，遠東銀行指出，該行一開始即朝永續的模式規劃，建立伊甸愛心卡為核心平台，發展多元、便利的捐款機制，其回饋捐款加匯聚自大眾的涓滴愛心已連續25年不間斷，累積捐款金額也突破8600萬元，伊甸愛心卡也成為兼具普惠金融與公益意義的金融商品。

將於春天迎來30周年慶的遠東商銀強調，已規畫展開30項ESG行動，由成立企業永續委員會及簽署TCFD等治理行動領頭登場，同時推出ESG小學堂，號召員工共修ESG知識。周添財說，今年也將擴大募集伊甸愛心卡，深化與伊甸基金會的合作，要與客戶、員工及公益團體等，共同迎接滿滿ESG的一年。