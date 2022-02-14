砸下百億重金打造的台中東區三井LALAPORT購物中心，力拚今年下半年營運，帶動周邊土地開發案如火如荼展開，台糖公司趁勢釋出東區總面積達1萬坪、總市值破百億元的商業區土地，以及南投埔里福興溫泉區6.7公頃商用土地，均將採設定地上權方式招商引資，預計2月18日舉辦招商說明會，預料將吸引有興趣的建商、商場、旅館業者與會。

台糖表示，本次預計釋出3筆台中糖廠商業區土地，其中，屬第二之一種商業區土地面積約為2.67公頃，分為A區塊（1地號）面積4090.54坪、B區塊（3地號）面積3984.51坪；屬第三之一種商業區土地面積約為0.66公頃，為D區塊（23地號及23-1地號）面積2003.44坪。

台糖指出，上述3筆商用地皆緊臨捷運藍線主要幹道-進德路，且距離台中車站僅1公里，7分鐘車程即可銜接台74線快速道路，是台中市東區交通樞紐的精華地段，且該區域目前已有三井LALAPORT購物中心及豐邑「浩瀚湖濱城」百億住商大樓等大型開發案進駐，又有自然湖景公園，極具發展商辦、旅宿、百貨商場及休閒娛樂的潛力。

此外，埔里福興溫泉區釋出土地位處旅館區及商店服務區，總面積共計約6.7公頃，將採設定地上權方式公開招商。

台糖表示，埔里福興溫泉區是台糖配合南投縣政府重建廬山溫泉政策而開發，位處埔里交流道北側、投76線福興路上，全區面積總計55.6公頃。其中，台糖釋出的6.7公頃土地，可供興建旅館、飯店、特色賣店及地方農產品販售使用。

台糖強調，埔里福興溫泉區周邊觀光景點包含國家風景區、遊樂區、觀光工廠等。其中，赤崁頂遊樂區總計44.7公頃，依功能分為主題旅館度假區、養身渡假區及體驗區、世界花園主題遊樂區及餐飲住宿服務區等，預計2024年後第一期完工開幕。

台糖2/18下午2時，將於台中帝國糖廠台中營業所冶糖餐廳（台中市東區樂業路30號）辦理招商說明會。台糖表示，期盼與各界廠商先進交流，以了解市場投資意向及需求，並廣納各界專業意見，進而吸引投資進駐，攜手共榮中台灣。