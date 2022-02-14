韓國當局今天證實本月將提供第4劑COVID-19疫苗。同日瑞典公共衛生局也建議80歲以上長者、療養院住民，以及接受居家照護人士，應接種第4劑疫苗。

路透社報導，韓國保健福祉部長權德喆在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因應會議上表示，高風險族群將率先接種第4劑疫苗，也就是第2支追加劑。

他說：「鑒於近來60歲以上長者病例增加，我們計劃對療養院和照護設施的住民，以及免疫力低下的其他族群提供第4劑。」

韓國現在因Omicron病例激增，每日確診頻創新高，但韓國民眾普遍已接種疫苗，5200萬國民中逾57%已打完第一劑追加劑，有助減少死亡和重症率。

當局今天也證實，將額外提供數以百萬計的居家篩檢套組，來舒緩短缺問題。

另外根據法新社，瑞典公共衛生局今天表示：「瑞典COVID-19傳播態勢依然嚴峻，近幾週通報的病例逐漸增加，包括重症風險較高的族群。」

「免疫系統對疫苗的反應力，以及建立持久防護的能力，會隨著年齡衰減。」

公共衛生局還說，第4劑最少須與前一劑相隔4個月。

瑞典逾85%的80歲以上長者都接種過第3劑疫苗，18歲以上則有55%打完第3劑。

瑞典在疫情之初選擇不封城，引發全球媒體關注。儘管Omicron病例激增，瑞典仍於9日解除所有防疫限制。

瑞典累計已逾1萬6500人因COVID-19病故，人數稍低於歐洲平均，但遠高於鄰國挪威、芬蘭和丹麥。