最搶手好禮！林口阿姨蔡淑君明送4000顆蛋。（摘自蔡淑君臉書）

全台缺蛋危機至今尚未解決，新北市議員蔡淑君向鐵粉蛋農採購4000顆雞蛋，預告將在15日元宵節上午於服務處對外發送，1人可免費拿到8顆，預計有500人能受惠。

「蛋荒」席捲全台，不少民眾買不到向民代陳情，蔡淑君將這些「民怨」找到出口，透過各種管道聯繫到認識的蛋行，拜託在這個「非常時刻」，務必對鄉親伸出援手。

蔡淑君今天在臉書貼文「來個不一樣的元宵節，2／15上午10：30，淑君~阿姨為大朋友準備新鮮又好吃的雞蛋」，「大人1人8顆，響應環保，請自備盛裝容器」，總共有500組，發完為止，地點就在他的林口服務處門口，同時她呼籲民眾一定要戴口罩、排隊保持社交距離，更感謝身為他的鐵粉穎村蛋行。

蔡淑君表示，這次第一波只能先買到4000顆，將毫無保留全部對外發送，希望能讓有些買不到蛋或是家中存貨已經吃完的民眾，短時間不用再為蛋而發愁，如果還有機會買到第二波雞蛋數量，將會持續發放，盼能幫忙到真正需要幫助的鄉親。