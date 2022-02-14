光復高中「最強高中生」陳將双13日在HBL高中籃球甲級聯賽男子組8強賽首戰繳出跨節連得20分的得分爆發力，但也在這場比賽傷到左膝外側拉傷，14日球隊與高苑工商一戰教頭陳定杰為了保護他的籃球生涯讓他休兵，光復和高苑鏖戰4節，原本領先的光復在第4節被高苑超車，最終高苑68比66逆轉勝，光復本季開賽9連勝後吞下首敗。

高苑教頭梁有勝表示，賽前才知道光復此役並未登錄陳將双，他便提醒球員，之前在登峰造極籃球交手時，光復同樣陳將双並未上場，當時球隊遭到光復逆轉，他勉勵球員這次討回來，比賽到了後半段球員也是難免疲憊，還是鼓勵球員全力完成，很開心拿下重要的一勝。

梁有勝補充，希望球隊拿下8強準決賽階段首勝後，後面狀態會越來越好，「加上其他隊伍本季基本上都對過了，相信打起來比較熟悉，就繼續努力爭取勝利。」

光復教頭陳定杰強調，基於保護陳將双籃球生涯，所以賽前就決定讓他休息，接下來每天會看情況，如果陳將双當天認為身體狀況無法出賽，一樣不會登錄他，「就算球隊可能離小巨蛋越來越遠，但球員的籃球生涯不是只有現在，是以為國家隊培養人才的心來保護將双。也因為他缺席、球隊又被逆轉，相信留下的淚水也能給這些小球員成長養分，對於陣中高二、高一球員來說或許也不是壞事。」

高苑羅羽翔在第4節尾聲連續罰球命中，幫助球隊打出贏球契機，整場比賽收下23分、7抄截、5籃板、5助攻，謝侄起和陳少宇各贊助10分；光復有4名球員得分雙位數，馮誠恩14分，鄭名斈12分加15籃板，張俊生12分、高一的謝銘駿11分。

陳將双在光復、高苑一戰當啦啦隊。（高中體總提供）