今年適逢德國作曲家舒伯特225周年誕辰，衛武營國家藝術文化中心推出《瘋迷24舒伯特》，帶觀眾24小時聽舒伯特作品，同時讓觀眾夜宿場館，並提供美食快閃吧、派對過夜小包，讓觀眾一整天都泡音樂世界裡。

藝術總監簡文彬表示，在法國有行之有年的「熱狂之日」，用好幾天時間不眠不休呈現一位作曲家的作品，「衛武營首次挑戰，但一開始不要太瘋狂，24小時就好。之前許多人建議『夜宿衛武營』的想法，在這次實現。從半夜到清晨都有演出，衛武營規劃讓觀眾不只來看表演，還可一窺衛武營的深夜風貌，感受前所未有的全新體驗。」

舒伯特被譽為「藝術歌曲之王」，音樂創作天份優異，產量驚人，短短活了31歲，留下上千首作品，包括600多首的藝術歌曲，還有交響曲、鋼琴獨奏曲、室內樂等不同音樂形式展現，如《鱒魚》、《野玫瑰》、《軍隊進行曲》等作。演出將於2月19日下午5點至20日下午5點為止。