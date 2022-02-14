教育部重新修訂《國語辭典簡編本》，未來外公外婆也可稱為「祖父母或阿公阿嬤」，立委王婉諭也在臉書上喊「不用再分內外！爸爸的爸媽？媽媽的爸媽？都是阿公阿嬤、祖父祖母了！」對此，前國民黨立委蔡正元直言，全世界最可笑的事莫過於此，並建議「王姓立委」以身作則改從母姓，消除「性別歧視」和「姓別歧視」，「台灣可以難波萬」。

蔡正元今天(14日)在臉書上表示，「外公外婆」是性別歧視？王姓立委這麼認為，並「強烈建議」教育部更改，教育部也「從立委如流」，而就「更改字典」，媒體就說「外公外婆」從此沒有了，「全世界最可笑的事莫過於此！」

蔡正元質疑，單憑教育部就能改嗎？無聊的人就只會做無聊的事。王姓立委說她的小孩搞不清楚什麼是外公外婆所以要改，「很簡單嘛，把她自己的小孩改母姓，就沒有外公外婆了」，那位王姓立委更要以身作則改姓母姓，她的小孩更可以直接跟著祖母的姓氏，外曾祖父和外曾祖母也可以廢除，不就更完美的消除「性別歧視」？

蔡正元指出，以此類推，王姓立委應該改姓外曾祖母的姓，她的小孩不必姓父姓，也不必姓祖父的姓，也不必姓曾祖父的姓，也不必姓太祖父的姓。如此好幾代都可消除「性別歧視」，更可以消除「姓別歧視」，這樣一來，「台灣民族」每一代人都可以不同姓，台灣就完全沒有「性別歧視」，也沒有「姓別歧視」，「台灣可以難波萬？姓立委立了大功！」