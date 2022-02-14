喜愛欣賞美女的網民界流傳著一種「神隱」傳說，也就是外表看似清純無害的正妹，脫下外衣後其實有著神級的「隱乳」好身材，如日劇女神「長澤雅美」，就是PTT鄉民津津樂道的「神隱」美女。而昔日被網友封為「最胸高中生」的寫真模特兒寺本莉緒，在今(14)日情人節又被PTT表特版(Beauty)分享，一張清純「學生服照」搭配一張海邊「比基尼照」，視覺反差衝擊讓鄉民形容像「普通攻擊後爆擊」，辣度火力滿點。

PTT表特版(Beauty)今(14)日有人分享美照，標題為「[正妹] The 藏」，內文附上兩張照片連結，卻寫道：「一張決勝負！」點進去看才明白，原來第一張是正妹穿著學生制服，在餐桌前與定食合照的清純模樣；第二張徹底做出視覺反差，同個妹子在沙灘邊著比基尼，雙手將米白色薄外衣撩開，露出G級UU神樣巨乳好身材，純白胸衣與健康膚色的反差，讓整體視覺效果「立體感」十足；兩張照片共同營造出「神隱」反差。

寺本莉緒清純「學生服照」，是鄉民口中的「普攻」。（圖／取自寺本莉緒IG）

寺本莉緒海邊「比基尼照」，是鄉民口中的「爆擊」。（圖／取自寺本莉緒IG）

鄉民看了不禁噴鼻血回應：「寺本莉緒」、「大」、「普通攻擊後爆擊」、「豪大喔」、「粗暴」、「贏了」、「超級會藏的...」、「深藏不露」、「本斥但大」、「HDO...」、「How da o」、「看來看去這張真的最讚」、「好厚實」、「廣島大砲」、「可是你放兩張欸xD」、「爆擊」、「2019愛到現在」，可見表特版不乏早就認識她的「老司機」。

寺本莉緒出身廣島，2018年參加選美比賽《Miss Magazine2018》奪冠，雖然身高只有150公分，但G級豐滿上圍讓她被封為「乳神蘿莉」、「廣島大砲」。前(2020)年月才從高中畢業的寺本莉緒，為了紀念脫離學生生涯的重要時刻，曾特別推出首本個人寫真集《CURIOSITY》，內容超級有料讓人目不暇給。

寺本莉緒經常在IG分享日常生活，以及拍攝她挑戰新事物的影片，其中一個就是獨自在鬧區踩單車，只見她踩住單車在汽車之間穿插奔馳，讓不少粉絲看得心驚肉跳，擔心她的好身材有任何損傷，幸好最後安全完成。她還自爆每天晚上洗澡時，都會在廁所大聲唱歌紓壓，笑說：「幸好暫時還沒有收到鄰居的投訴。」