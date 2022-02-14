國泰金控今公布今年1月稅後淨利171.2億元，每股稅後盈餘(EPS)達1.3元，旗下各子公司核心業務動能穩健，金融市場操作得宜，投資績效良好，面對資本市場波動加劇，獲利仍維持亮眼表現。

國際通膨風險升溫，各國央行相繼採取行動，包括釋出貨幣政策、加速趨緊訊息，加上俄羅斯與烏克蘭地緣政治緊張，皆牽動市場情緒，導致股市及利率波動加劇；國泰金控表示，國壽投資團隊精準掌握市場時機，靈活操作、伺機實現資本利得，並於利率反彈之際擇優布建債券部位，以提升經常性收益。

匯率方面，傳統避險工具成本維持低檔，新台幣小幅走貶且替代避險策略操作得宜，避險成本率較去年同期下降逾百點，改善幅度顯著，外匯價格變動準備金亦回升至逾百億元水準；國壽淨值比及RBC ratio續處高檔，因應市場震盪升高，強健資本可望提供良好後盾，將積極尋求潛在獲利機會，搭配嚴謹的風險控管，繼續為締造長期穩健投資績效而努力。

國泰人壽1月稅後淨利137.4億元，反映投資績效亮麗，避險成本控制良好，保險本業死費差穩定貢獻獲利，以及商品策略切中市場需求，帶動營運續創佳績；1月初年度保費(FYP)及初年度等價保費(FYPE)分別為166.1億元及51.4億元，保障型商品FYP較去年同期大幅成長40％。

國泰世華銀行1月稅後淨利27.9億元，較去年同期成長13％。1月存放款持續成長，累計淨利息收入較去年同期增加11％，手續費收入亦表現穩定；國泰產險稅後淨利4.7億元，較去年同期成長26％，簽單保費呈雙位數成長。

國泰證券稅後淨利1億元，較去年同期減少43％，主因交易天數較少且市場交易量萎縮，然而，各項業務仍持續成長，在台股經紀業務方面，市佔率快速成長，1月達3.83％較去年同期成長31％，台股定期定額扣款金額較去年同期成長逾8成，持續創單月新高。

國泰投信稅後淨利1.6億元，較去年同期成長19％；國際股市自1月下旬表現震盪影響投資人信心，惟新募集之美國ESG基金仍受到投資人熱烈申購，創下募集佳績，旗下ETF產品線在股市拉回之際更受到投資人逢低買進，在外發行單位數大增，其餘各項業務穩定發展。