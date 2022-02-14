受控外國企業（CFC）制度將於2023年元旦起施行，針對2023年度台籍個人直接或間接持有低稅負地區的控股公司超過50％以上股份或資本，或具有重大影響力、且股東個人與二親等內親屬持股超過10％、且該控股公司的盈餘超過新台幣700萬者，必須於2024年五月申報2023年個人所得稅時計算最低稅負。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，許多在中國大陸的台商將面臨明年上路的CFC制度。尤其是以境外公司持有在中國大陸資本市場掛牌或當初回台上市的台商，因相關持股資訊均得揭露，若符合前述CFC申報條件，將得準備海外持股平台的財務簽證報表、投資架構圖、虧損抵扣表、營利所得計算表、股東會議紀錄、持股變動明細與非低稅負國財報等七大文件。若不如實申報，除得計算補稅外，還得處以三倍以下的罰鍰。

以台籍員工海外持股平台為例，若台籍大股東對該境外公司有重大影響力，且持股超過10％，則不論取得股利收入或處分股票的利得都須繳納10％的扣繳稅。

剩餘90％則按持有比例推算海外所得，併入基本所得額。在扣除每人每年新台幣670萬後，基本所得淨額按20％計算最低稅負，若最低稅負超過個人綜所稅則須補繳稅款，而大陸10％的扣繳稅款則無法抵扣。同樣稅務衝擊也類推適用在台商大股東透過境外公司持有中國大陸上市或回台上市股票的架構設計。

徐丞毅進一步說明，目前國際會計準則規範公司持有上市公司股票須依使用目的分類，而海外持股平台所持有的上市股票很可能在期末評價時被認定有未實現損益產生，若盈餘超過門檻，則這些股東可能還沒享受真實獲利就得先納稅。此外應注意，虧損年度雖可以抵扣以後年度的獲利，但須在發生年度之次年度起三年內扣除。

徐丞毅提醒，中國大陸公示系統揭露的資訊越來越透明，而台商一般缺乏準備境外公司財務報表的意識，因此，在面對這樣的衝擊下，建議台商可以先重新編制境外公司的財務報表，積極在CFC實施前規劃相關的因應。例如考慮調整投資架構的可能、申報CFC應注意事項、或其他稀釋台籍股東對境外公司的影響力與持股比例等作為，及早做到超前部署。