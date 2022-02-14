橘子集團（6180）公告1月營收11.2億元，月增68.5％、年增19.3％，主要是因為遊戲產業傳統旺季，主力產品以及其他多款遊戲皆推出寒假活動，挹注1月營收雙增。

橘子表示，回顧1月，《新楓之谷》推出大改版及新職業，其他遊戲產品亦推出寒假改版活動，推升營收動能，香港遊戲橘子收入則月增155％；GASH交易金額月增72％、新增會員數月增297％。橘子支付同步推出通路檔期活動，致1月份交易金額較去年同期成長207％、交易筆數成長52％。

2022橘子嘉年華春節版直播節目獲近600萬總觀看次數，最高同時在線人數達2.6萬，皆優於上屆；與2021暑期版相較，beanfun!新增用戶數成長近2倍、DAU(日活躍用戶)成長近2成。

此外，活動期間，集團旗下各服務活躍用戶數及業績皆有所提升，其中，GASH線上商城業績翻倍、有閑購物全站整體銷售額較去年同期成長100％，其中點數商品成長12倍、盒玩商品與生活家電皆成長2倍以上。

展望2月，橘子表示，《天堂M》於2月9日推出大型改版，已於1月24日至2月6日開放事前預約。各服務亦將推出春節檔期活動，其中橘子支付延續寒假春節期間交易熱潮，擬與指定通路推出消費回饋活動。