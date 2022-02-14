土耳其知名邪教領袖歐克塔(Adnan Oktar)去年因涉嫌性侵、洗錢等罪，遭判1075年又3個月重刑，歐克塔創立的A9 TV電視台主打崇拜女性，節目都是一群巨乳、翹臀後宮圍繞歐克塔。不過近期，就有許多曾是旗下成員的女性跳出來公開講述，當年是如何被這個堪稱最歡笑、最平等的邪教組織施虐、侵犯等不為人知的黑歷史。

歐克塔創立的A9 TV電視台主打崇拜女性，節目都是一群巨乳、翹臀後宮圍繞歐克塔。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，曾是歐克塔底下性感「小野貓」信徒之一的伊希爾達(Seda Isildar)，昨日(13)接受《泰晤士報》(The Times)採訪，坦言當年邪教淫窟如何性虐待上百多位女信徒。當年只有15歲的伊希爾達還在讀國中，因為朋友介紹她進歐克塔的教會，伊希爾達說:「他們會告訴你，自己跟別人不一樣，你有多與眾不同。」伊希爾表示，自己在16歲時遭到領袖歐克塔性虐待，20歲時被迫進行整形手術。30歲時嫁給了歐克塔，當然，這也不是她自願的。「永遠記得那把槌子，我只能躺在那任由他們擺佈，看著槌子往我鼻子重重敲下去，我心裡默默數著那是第幾下。」

另一名「小野貓」信徒厄茲古爾(Ceylan Ozgul)透露，自己在24歲時加入組織，成為裡頭最傑出的成員，她形容那簡直是監獄的生活，「在土耳其，根本沒有人認真看待這件事情，歐克塔喜歡被許多穿著清涼的辣妹簇擁，那是他的興趣。」厄茲古爾一開始覺得歐克塔很有趣，他們倆個很聊得來，但時間一久，自己的種種行動受到了控制。

還有一位不具名的女成員透露，當年被教導如何冒充模特兒經紀公司，上街誘騙其他美眉進來組織。

歐克塔打造的邪教帝國旨在宣揚女性的優越與細緻，認為女性的存在讓世界充滿意義，他還曾被選為前50大穆斯林宗教領袖。該邪教於1980年創立以來，長達30年間吸引不少名校學生。儘管主張保守、非物質主義，卻募集上千名辣妹信徒加入組織，還強迫每位「小野貓」整形成同個樣子。

歐克塔被指控強姦、虐童、洗錢、間諜活動等罪刑，伊坦堡法院於去年(2021)判決出爐，最終遭重判1075年又3個月刑期。