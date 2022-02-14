中國大陸著名經濟學家、北大國發院名譽院長與北大新結構經濟學研究院院長林毅夫日前在一場主題演講中表示，未來相當長一段時間內，中國保持較高的經濟增速「是政治，是大局」，要繼續堅持發展就能把潛力挖掘出來，可以在2035年前保持6%實質增長率，並在2035~2050年保持4%實質增長率。能保持較高速度的高品質增長，中國才能有效應對美國的挑戰。

林毅夫是在由中信出版集團、北大國發院共同主辦的中信讀書會線上演講時做出上述表示。他說，今年和未來相當長一段時間，中國經濟的外部環境會充滿挑戰，今年新冠肺炎疫情進入第3年，世界可能會出現分化。隨著疫苗普及與疫情趨緩，發達國家生產恢復正常，對中國的依賴減少；發展中國家疫苗普及率低，經濟可能繼續衰退，因此中國像2021年那種出口大幅增加的情形可能不會再出現，2022年中國出口增長下滑的概率加大。

林毅夫表示，世界仍處於中美競爭的百年未有之大變局中，阻止中國發展已成為美國兩黨共識，在可見的未來，這種情形不會緩解。美國還可能以意識形態劃界，組成「反華同盟」來干預正常經貿往來，未來相當長一段時間必須有打「持久戰」的心理準備。

他強調，今年和未來相當長一段時間內，保持較高的經濟增速是政治，是大局。首先，今年中共的二十大要召開。美國今年可能會走出新冠疫情，開始進入復蘇。可能出現一兩年5%左右的經濟增長速度。而中國因為提早復蘇，經濟增速轉入常規期，相對可能較低，可能會引起一些不懂經濟規律的人的過度解讀，進而影響國際國內對中國經濟發展的信心。因此最好仍保持比較高速的經濟增長，避免非正常解讀帶來的不利影響。

而在應對百年未有之大變局上，林毅夫指出，中國提出構建新發展格局，要以國內大循環為主體，提高收入水準，擴大經濟體量和提高服務業占比是關鍵，所以也必須保持經濟比較快的增長。

中美競爭關係的大變局什麼時候會結束？林毅夫認為，大概只有當中國的人均GDP達到美國人均GDP一半的時候。原因在於這時中國3市5省平均勞動生產率與產業技術水準會跟美國同樣高，意味著美國就喪失了現在這些可以卡中國脖子的技術優勢和手段。由於中國人口是美國 4倍，到時中國的經濟總體量就將是美國的2倍，美國再不高興也無法改變這個事實。此外，中國還擁有中西部10億人口，這部份人均GDP大概只有美國的1/3，應該還可以保持比較快速的發展。這時美國為了自己國內經濟發展的需要，為了保持其大企業在國際上的領先地位，就不能沒有中國市場。在此種狀況之下，中美關係和好了，世界就會進入到一個新的政治經濟格局。

他表示，如果中國發展得越快，市場規模增加得越快，其他國家跟中國貿易得到的好處就越多。美國想構建「民主同盟」等等的想法就越難實現，這也是中國化解美國圍堵的最好方式。綜合以上幾方面，中國保持比較高的經濟增長，「是政治，是大局」。

林毅夫最後說，展望未來應該首先牢固確立「發展是解決一切問題的基礎和關鍵」，在有效市場和有為政府這「兩隻手」的共同作用之下，按照我們的比較優勢，充分利用後來者優勢，抓住「換道超車」的機會。到新中國成立100周年時把中國建設成一個富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興的目標。